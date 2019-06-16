عصافير في الصندوق… هو أولادك أو ذكرك لله

رأيت في المنام أن أمي ذهبت بأولادي إلى منزل لا أعرفه كي تغسل لهم فيستحمون.

فبدأت تغسل لواحد من أولادي فظهر في المنزل رجل أعرفه في الواقع ولا أعرف اسمه.

أخبرني أنه يدعى «عبد الرحمان»، فدخل إلى غرفة ثانية وفتح الصندوق الذي كان مملوءا بالعصافير فما تفسيره؟

علما أن حياتي مستقرة والحمد لله.

مليكة من قصر البخاري

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الاغتسال في المنام إلى كل خير، سواء بالنسبة للغاسل أو المغسّل، حيث أن الاغتسال وهو التطهر يدل على الخلاص من الذنوب والتطهّر منها. سواء باتباع المعصية بالحسنة فتمحها عن طريق الدعاء والصدقات، والاغتسال يكون على نوعين، حسي ومعنوي.

الحسي بالماء والمعنوي بتطهير النفس عن كل قول وسلوك ليس فيه رضى الله. وعليه دلّت رؤيا قيام أمك بمساعدة أبنائك الواحد بعد الآخر على الاستحمام والاغتسال إلى عناية والدتك بأبنائك وأنها تساعدك كثيرا في تربيتهم وتوجيههم.

وأما العصافير التي كانت في الصندوق فالعصفور في المنام يدلّ على رجل صاحب لهو ولعب.

كما يدل على ميلاد ذكر، فمن رأى أنه ذبح عصفوراً قد يولد له ولد ضعيف. ويدلّ العصفور على شخص كثير الخصام والشجار، كثير المال، صاحب منصب، يحتال في الأمور.

ويدل العصفور على امرأة حسناء، وأصوات العصافير تدل على كلام حسن أو دراسة علم أو تلاوة كتاب الله.

وعليه تذهب دلالة رؤيا مساعدة أمك لأبنائك من أجل الاستحمام إلى أنها امرأة معينة لكم ولو بالدعاء.

و«عبد الرحمان» الذي فتح صندوقا مليئا بالعصافير قد يدلّ على أنها ذريتك كما قد يدلّ على أنّه زوجك.

أو ربما رجل صالح كثير الذكر وكثير التلاوة لكتاب الله، والله أعلم.