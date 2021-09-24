عصام إمام يكشف حقيقة الوضع الصحي لشقيقه عادل إمام

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، أن يكون “الزعيم” قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرا. بعد شائعات تحدثت عن ذلك.

وبحسب وسائل إعلام مصرية. فقد قال عصام:”مفيش حاجة من الكلام ده، الزعيم بيتمتع بصحة جيدة. وخلصنا أجازتنا في الساحل، واحنا حاليا في القاهرة”. وأضاف أن الفنان عادل إمام بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية. “بدأ يقرا شوية حاجات، أهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل”.

وتابع: “نطمن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية. أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا، ليا رجاء من الصحفيين مفيش مانع انهم يكتبوا. لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كدة يكلم أصحاب الشأن”