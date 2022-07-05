عصام لاعب منتخب الريغبي :”نسعى للفوز أمام كينيا رغم صعوبة المهمة”

ابدى لاعب منتخب الريغبي الجزائري هامل عصام استعداده لقيادة رفقائه للإطاحة بمنتخب كينيا في مدينة مارسيليا الفرنسية غدا. رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وقال هامل عصام في تصريح له لـ “النهار” اليوم الأربعاء “صحيح انّنا قمنا بمجهودات جبارة أمام السنغال. ولهذا نعاني من التعب وضيق الوقت لكننا سنفعل المستحيل للفوز على كينيا”.

كما أضاف “التحضير كان في ضرف قياسي ولم نملك الوقت الطويل للتحضير للمباراة جيّدا،نملك مجموعة قوية و سنقول كلمتنا و تشريف الجزائر عامة”.

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