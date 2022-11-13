عصرنة كل محطات القطارات بالعاصمة حتى الثنية

قال مدير مصلحة أمن سير القطارات، اليوم الأحد، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدة ستشرع في تهيئة وعصرنة كل محطات القطارات. كما أشار المتحدث إلى أن العملية ستمس محطات العاصمة، والعفرون إلى غاية الثنية.

في حين، أوضح، أن المشروع الكبير يتعلق أساسا وبشكل مباشر تغيير الإشارات. بما سمح مواكبة التطورات التكنولوجية.

كما ذكر فريدي، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية اعتمدت على معايير عصرية تتماشى مع ما يوجد في البلدان المتقدمة. على غرار “تغيير السكة، تغيير الحصى وعمليات في القاعدة، وكهربة الخطوط وتنظيم الإشارات بشكل عصري”.

وبالمقابل، كشف المتحدث ذاته، أن الشركة اعتمدت، على الرقمنة والتكنولوجية في تجديد السكك الحديدية. مردفا “ستكون الخطوط الجديدة بها إشارات رقمية عوضا عن الإلكترونية”.

في حين، أشار فريدي، إلى أن تجديد السكك الحديدية، يهدف إلى رفع قدرة استيعاب القطارات الكهربائية. والحفاظ على أمن وسلامة القطارات وربح الوقت.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إطلاق أشغال على الخط الرابط بين محطتي آغا والجزائر.

وحسب بيان الشركة، فإن كل الخطوط الطويلة والجهوية ما بين المدن ستنطلق وتتوقف في محطة آغا. أما الضاحية (الجزائر–العفرون–الجزائر)–(الجزائر–الثنية–الجزائر) فستبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر.

كما تم تغيير مكان توقف وانطلاق قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية “ما بين المدن” من محطة الجزائر إلى محطة آغا.

وحسب بيان للشركة، تم تغيير مكان توقف وإنطلاق القطارات، نظرا لبداية أشغال تهيئة محطة الجزائر.