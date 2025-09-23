عصرنة مطار الجزائر.. سعيود يأمر بتسريع وتيرة الإنجاز

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اجتماعاً تنسيقياً اليوم، بقصر الحكومة، خصّص لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتجسيد الرؤية الجديدة لتطوير خدمات مطار الجزائر الدولي.

وحسب بيان للوزارة، جاء الاجتماع استكمالاً لاجتماع سابق، كان الوزير قد وجّه فيه تعليمات بإعداد فيديو محاكاة يوضح بدقة المدة الزمنية المستغرقة في المسار الكلاسيكي (الدخول ،التسجيل، التفتيش، الصعود)، مقارنة بالمسار الذكي.

وقد أبرز هذا العرض بجلاء الفارق الكبير من حيث السرعة، الانسيابية، والنجاعة. مؤكدا الحاجة المُلحّة لاعتماد الحلول الرقمية الحديثة.

وشدّد الوزير على تعويض نظام البصمات بحلول رقمية وذكية لتفادي الاكتظاظ وضمان انسيابية الحركة.

والإسراع في عملية العصرنة عبر مباشرة إعداد دفتر شروط يفضي إلى تعاقد فعال. يضمن سرعة الإنجاز وشفافية التنفيذ. في إطار احترام التشريعات القانونية والتنظيمية والمعايير الدولية.

وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مطار الجزائر، من مصالح الأمن والجمارك، إلى مؤسسة التسيير. قصد بلوغ أعلى درجات الفعالية والنجاعة.

كما أمر الوزير بتسريع وتيرة التنفيذ بالاعتماد على حلول تقنية مبتكرة، تجسد التحول الرقمي للمطارات الوطنية.

وفي الختام، قدم الوزير شكره الجزيل إلى مؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، نظير التقدم الملموس المسجل في إعداد هذا المشروع الاستراتيجي.

كما نوه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الأمن والجمارك. مؤكدا أن نجاح عملية العصرنة والتحول الرقمي مرهون بالعمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين.