عصرنة هياكل مجمع إتصالات الجزائر لضمان جودة الخدمات

أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي اتصالات الجزائر خالد زرات ان مجمعه الذي يضم 4 فروع قد اتخذ مجموعة من الاجراءات تهدف الى تحديث منشآته لتحسين نوعية خدمات الانترنت و الهاتف.

و اوضح زرات ، لوكالة النباء الجزائرية، ان “المجمع مطالب بـإجراء تحسينات كبيرة على نوعية الخدمة.

سيما عبر تعميم التكنولوجيات الاكثر تطورا للحصول على شبكة مستقرة من اجل استمرارية خدمة تضمن النجاعة المطلوبة لأي نوع من الاحتياجات”.

كما اشار الى انه تمت لهذا الغرض، مباشرة و اطلاق ورشات كبيرة خلال السنوات الاخيرة في افاق التحول الرقمي عبر تحديث شبكة الربط.

و الانتقال التدريجي نحو الانترنت ذات التدفق العالي سيما من خلال شبكة الالياف البصرية (الالياف الى غاية البيت).

كما يتعلق الامر بالرفع من قدرة شبكة النقل و تأمين و استمرار الحلقات الحضرية للشبكة الوطنية و تكثيف شبكة الجيل الرابع.

و كذا انشاء شبكة مركز بيانات وطني يأوي المنشأة المطابقة للمعايير الدولية تكون قادرة على تحمل الانتقال الرقمي.

في هذا الصدد ذكر زرات بان مجمع اتصالات الجزائر قد اعاد تحديد قواعد الحكامة الرشيدة و اجراءات التسيير المتعلقة بعمل محفظة فروعه في انسجام مع مهام الانسجام و التحسين و التوحيد الموكلة اليه”.

كما اكد في ذات السياق انه في نهاية الثلاثي الرابع من السنة المالية 2021 تم تسجيل حوالي 5 ملايين زبون في الهاتف الثابت.

و اكثر من 4 ملايين زبون في الانترنت عالي التدفق الثابت منهم 1.40.000 تم ربطهم بتكنولوجيا الالياف البصرية.

مذكرا بأن تشغيل نظام جديد للكابل تحت بحري (وهران -فالنسيا و الجزائر-فالنسيا) بملكية كلية للجزائر عبر فرع اتصالات الجزائر “قد سمح بتامين التدفق الانترنت الدولي”.

كما اكد زرات ان فرع اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) قد حقق من جانبه نتائج مع بقائه شريكا مفضلا و رائدا في سوق خدمة الهاتف النقال بتسجيله ازيد من 20 مليون من الزبائن الاوفياء”.

واضاف يقول ذات المسؤول ان الخدمات التي يوفرها المجمع عبر تكنولوجيا القمر الصناعي قد تعززت خاصة بعد اطلاق القمر الصناعي الجزائري “الكوم سات-1”.

حيث يقدم فرع اتصالات الجزائر بالقمر الصناعي خدماته لمختلف زبائنه.

طالع ايضا: عدة مشاريع ذات أولوية مدرجة في مخطط عمل مجمع اتصالات الجزائر

في هذا السياق اشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن عديد المشاريع ذات طابع استعجالي قد تم ادراجها في مخطط عمل مجمع اتصالات الجزائر وفروعه.

كما يتعلق الامر بمشاريع تخص تحسين هندسية نشر حلول التخزين المؤقت (غوغل و فايس بوك على سبيل المثال)

بشكل يسمح بتوفير نوعية خدمة افضل وتخفيض الكمون وتقليص اللجوء الى الشريط المار الدولي و تقليص تكاليف التشغيل و في الاخير انشاء مضمون وطني.

وتابع قوله ان تحديث شبكة الربط و تامين شبكة النقل الوطني و شبكة النقل الدولي توجد ايضا من بين المشاريع الجاري انجازها.

وكذلك انجاز مركز بيانات لإيواء سحابة تخزين وطنية (ادارات و هيئات و شركات ومؤسسات صغير و متوسطة الخ).