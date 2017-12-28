عصر جليدي جديد يهدد بريطانيا

حذرت دراسة صادرة حديثا، من “عصر جليدي مصغر” قد يضرب بريطانيا، خلال عقدين، سيؤدي إلى تجمد أهم الأنهار في البلاد.

وترجح الدراسة التي أجراها باحثون روس وبريطانيون، أن يكون التأثير ناجما عن تراجع الموجات المغناطيسية للشمس.

وفي حال ترتب عن ذلك هبوطٌ حاد لدرجة الحرارة، بدءًا من العام 2021، فإن شتاء 2030 قد يشهد تجمدا لنهر التايمز الكبير في بريطانيا.

ويرجح العلماء أن يحدث تراجع سريع للموجات المغناطيسية بدءًا من 2021، وسيستغرق الأمر أكثر من ثلاثين عاما قبل أن يعود إلى وتيرته العادية.

وأعربت الأستاذة الباحثة في جامعة نورثومبيا، عن أملها أن تساعد الظاهرة على احتواء الاحتباس الحراري.