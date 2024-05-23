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قناة النهار

عصماني : الرئيس يريد إتمام الرؤية الإقتصادية بإصلاحات هيكلية

بقلم قتاة النهار
عصماني : الرئيس يريد إتمام الرؤية الإقتصادية بإصلاحات هيكلية
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عصماني : الرئيس يريد إتمام الرؤية الإقتصادية بإصلاحات هيكلية

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