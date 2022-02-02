عصماني: سنساهم بنموذج لمحاربة الشكارة والفساد في مجلس الأمة

قال لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب، أن الرهان الحقيقي هو آداء المنتخبين من خلال إيجاد البدائل وحلحلة مشاكل المواطنين.

وأشار عصماني خلال ندوة صحفية بمقر الحزب حول إنتخابات مجلس الأمة، أن الحزب الآن ينتقل من التأسيس إلى البناء. مؤكدا أن إنتخابات مجلس الأمة لا تعبر عن حجم الحزب. لأن معظم الأحزاب لا تملك مناضلين. والقليل من الاحزاب من لها مناضلين وتفتقر للفكر النضالي. مضيفا أنه يسعى لبناء المؤسسة الحزبية.

وكشف عصماني في ذات السياق، أن الحزب دخل إنتخابات النصف التجديدي لمجلس الأمة من خلال 12 ولاية. وتم على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ترشيح شاب مناضل. مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لم تقصي أي مرشح وهذا دليل على اختيار الحزب للكفاءات بعيدا عن المال الفاسد والشبهات.

كما حيا عصماني الأحزاب على غرار الأفافاس، والتجمع الديمقراطي والبناء وحتى حمس الذين عبروا عن موقفهم اتجاه الإنتخابات. وأشار عضماني إلى أن حزب صوت الشعب تحالف مع حزب البناء في العاصمة من أجل إنضباط المناضلين، خاصة وأنه هو من يصنع الفارق.

وفي سياق ذي صلة، كشف عضماني، أن التشويش على مرشحي الحزب، هو أن الحزب مؤثر ومرشحينا يخيفون المرشحين الآخرين. مضيفا أن الحزب سيساهم بنموذج لمحاربة الشكارة والفساد في مجلس الامة.

وفي سياق مغاير، تطرق لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤكدا أن الأسعار وارتفاع القدرة الشرائية بحاجة إلى إعادة نظر. خاصة وأن هناك خلل في التسيير والتنظيم.