عصماني: نؤمن أن المرأة المناضلة والمتشبعة بالقيم هي الشريك

أكد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، اليوم السبت، من وهران أن حزبه يؤمن أن المرأة شريك، ويطمح إلى تحقيق العدالة لكن ليس بالتميز الجنسي بل بالكفاءة والتميّز.

وقال عصماني خلال لقاءه مع إطارات ومناضلات الحزب لولايات الغرب بولاية وهران، “نريد المرأة المناضلة كشريك تكون متشبعة بالقيم، لأن المرأة هي عماد المجتمع إذا صلُحت صلح المجتمع”.

مضيفا “السلطة السياسية والكل بدون استثناء مجبرون على إعطاء العناية الخاصة ومرافقة المرأة من أجل بناء مجتمع صالح”.

كما وجّه عصماني تحية تقدير وعرفان لكل النساء على المهام النبيلة التي يقُمن بها، داعيا إلى إعطاء المرأة حقها.

وأردف قائلا: “في حزب صوت الشعب نؤمن أن المراة شريك، وإذا كانت المرأة أحسن من الرجل فليكن ذلك. لكن يبقى عنصر التمَيُز وتكافؤ الفرص ونختار الأحسن للوطن”.

كما أكد أن حزبه سيعمل كي يكون القرار السياسي شريك مع المرأة وتواجدها ضروري في كل المؤسسات المنتخبة والإدارية.

