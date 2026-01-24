عصماني ناطقا رسميا بإسم الدول العربية المشاركة في المؤتمر الصيني العالمي

تم تفويض لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، لتمثيل الدول العربية المشاركة في المؤتمر الصيني العالمي، بصفته “ناطقا رسميا باسمها”. وهذا خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤولة الدائرة الخارجية لمقاطعة ووهان.

وجاء هذا في إطار مواصلة زيارة العمل التي يقوم بها عصماني إلى الصين، وما تخللها من سلسلة لقاءات رسمية وجلسات تشاور رفيعة المستوى.

كما توِجت المباحثات الثنائية باتفاق مبدئي بين قيادات في الحزب الشيوعي الصيني ورئيس حزب صوت الشعب، يقضي بإعداد بروتوكول تعاون.

والهدف من هذا البروتوكول تبادل الخبرات وتعزيز برامج التكوين والتأطير السياسي لفائدة المناضلين والإطارات الحزبية، بما يخدم بناء القدرات وتطوير الممارسة السياسية.

وقاد عصماني خلال زيارته إلى وكالة الاستثمار، مسعى دبلوماسيا واقتصاديا باسم الجزائر وباسم وفود الدول العربية الحاضرة.

وقد دعا عصماني إلى إرساء نقل تكنولوجي حقيقي وفعال يشمل مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما المجالات الفلاحية، الصناعية، الصحية وغيرها، بما يعزز التنمية المستدامة والشراكات المتوازنة وفق مبدأ رابح - رابح.