عصماني: نقل أسئلة البكالوريا عبر الطائرات.. 10 سنوات سجنا لمُسربي الأسئلة

كشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عبد العزيز عصماني، بأن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات و التدابير لضمان نجاح إمتحان البكالوريا من حيث التنظيم و التأطير. والذي يجتازه بدء من اليوم أكثر من 700 ألف مرشح وعلى مدار خمسة أيام.

وأشار عصماني خلال مشاركته قي برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى. أن مواضيع الإمتحان ستتمحور حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. خاصة و أن المؤسسات التربوية تمكنت من إنجاز المنهاج الدراسي المقرر بحسب الوتيرة المطلوبة. وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عصماني، أن الوزارة واكبت مختلف أطوار هذه العملية. وكانت تتدخل باستمرار لمعالجة جل التأخرات الاإستثنائية الملاحظة في بعض الولايات خلال مختلف الأطوار الثلاثة للموسم الدراسي.”

و بخصوص التدابير المتخدة للحفاظ على سرية الأسئلة و عدم تسريبها. كشف ذات المتحدث، قيام وزارة التربية الوطنية بنقل الأظرفة الخاصة بأسئلة الامتحانات عبر الطائرات. و السهر على إيصالها إلى مراكز الإمتحانات بمرافقة أمنية تتكون من أفراد الشرطة و الدرك الوطني.

كما أكد عصماني على ضرورة منع الأولياء لأبنائهم المترشحين من جلب المحافظ و الهواتف النقالة و أجهزة “البلوتوت” و الوثائق الخاصة بالدروس إلى مراكز الامتحان و ذلك تفاديا للشبهات.

وكشف عصماني، أن أي مترشح يضبط في حالة الشروع في الغش يتعرض للإقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم الامتحانات و المسابقات. فيما ينص قانون العقوبات على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة تسريب أسئلة الامتحان من بين المؤطرين و مسؤولي المراكز.

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