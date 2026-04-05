عصماني يدعو من باتنة إلى بناء طبقة سياسية قوية وتحسين معيشة المواطن

أشرف رئيس حزب صوت الشعب، الدكتور لمين عصماني، على تجمع شعبي بولاية باتنة، بحضور إطارات ومناضلي الحزب، تطرق في كلمته إلى جملة من النقاط التي تعكس توجهات الحزب ومواقفه.

وأكد عصماني على الالتزام بالعمل الجاد لتصويب وتحسين المشهد السياسي خدمة للوطن والمواطن. والسعي لأن يكون الحزب صوتًا صادقًا يعبر عن انشغالات الشعب، مع اختيار الكفاءات لبناء دولة قوية وعادلة. كما أقرّ بالإنجازات المحققة منذ الاستقلال، مع ضرورة مراجعة الأداء بما يليق بتضحيات الشهداء.

وشدّد على أن الحزب يمثل قوة اقتراح يقدم الحلول والبدائل، معتبرًا أن العبرة بما يقدم اليوم للوطن، مع التأكيد على أن الجزائر فوق الجميع وضرورة تقوية مؤسسات الدولة بكفاءات قوية وفاعلة. كما دعا إلى رفض التمثيل الشكلي، والمطالبة بمنتخبين صادقين، مع تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وفي السياق ذاته، دعا إلى بناء طبقة سياسية قوية وفاعلة وناضجة بخطاب صادق وواقعي قريب من المواطن، وجعل تحسين معيشة المواطن أولوية، والانفتاح على جميع الفاعلين دون إقصاء. كما أبرز التأكيد على دور الجيش الوطني الشعبي كصمام أمان، إلى جانب تأطير الشباب وحمايتهم من الآفات.

واختتم بالتأكيد على طرح الحزب كخيار سياسي مسؤول لا يسعى للمناصب، مشددًا على أن بناء الجزائر مسؤولية جماعية، والاستمرار في التعبئة والتجنيد والتحسيس استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة إن شاء الله.

وفي ختام هذا التجمع، تقدمت قيادة الحزب بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى المكتب السياسي الولائي بباتنة، وإطارات ومناضلي الحزب، وعلى رأسهم جمال عبدلي، على التنظيم الجيد لهذا اللقاء والاستقبال الحار وكرم الضيافة. بما يعكس أصالة أهل الأوراس الأشم وصدق التفاعل، ويجسد الروح الوطنية والالتفاف حول مشروع بناء الجزائر.