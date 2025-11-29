عصماني يُستقبل من طرف شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر

أستقبل رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، اليوم السبت، من طرف الشيخ سيدي علي بلعرابي، شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر.

كما قرأ عصماني، الفاتحة على أرواح شهداء محرقة الأغواط 1852، على هامش زيارته للولاية.

كما إلتقى رئيس حزب صوت الشعب، بأعيان مدينة حاسي الرمل بولاية الأغواط، المدينة العريقة ورافِد من روافِد الإقتصاد الوطني وبوابة الصحراء.

حيث شدٌد خلال هذا اللقاء على ظرورة الحفاظ على الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية. مؤكدًا على مسؤولية كل مواطن في دعم قيم الانتماء والوحدة.

كما دعا الدكتور لمين عصماني إلى العمل أكثر على تطوير المشاريع المحلية وتشجيع الشباب والمجتمع المدني على المشاركة في التنمية المستدامة.

مؤكداً على أن التعاون مع السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية والتكاتف الجماعي. هما الطريق الأمثل والأنسب لضمان مستقبل أفضل للمدينة والوطن.

كما شدد رئيس الحزب على أهمية الإستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة لتعزيز دورها الاقتصادي. مع التأكيد على أن الوحدة الوطنية تظل الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية والتقدم.