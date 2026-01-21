عصماني يزور بكين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني

توجه لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، إلى العاصمة الصينية بكين، بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، في زيارة رسمية.

وحسب بيان للحزب، تأتي هذه الزيارة في إطار رغبة الحكومة الصينية في إطلاع شخصيات سياسية واقتصادية من الدول العربية على أبعاد النهضة الصينية في الاقتصاد الكلي. وخطة الصين الخمسية الخامسة عشرة، ومسار التنمية عالية الجودة التي تشهدها البلاد. وذلك تحضيرا لانعقاد مؤتمر القمة العربية-الصينية المقرر خلال السنة الجارية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحزب الشيوعي الصيني اختار 24 شخصية سياسية تمثل عددا من الأحزاب العربية الفاعلة في المشهد السياسي العربي، من أجل المشاركة في هذا البرنامج الهام.

ويستمر برنامج الوفد العربي الاستطلاعي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 جانفي 2026. يضيف بيان الحزب.

وشارك لمين عصماني، اليوم، في أولى الجلسات بمدينة بكين، تحت رئاسة جين شين، مساعد وزير الخارجية الصيني المكلّف بدائرة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وبحضور يو وي، نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بلجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وسيقوم رئيس الحزب، لمين عصماني، بعدة لقاءات ثنائية مع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، كما سيلقي كلمة بالمناسبة أمام وفود الدول المشاركة.