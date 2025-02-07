عصمان: “أنصارنا يستحقون الأفضل ويجب التركيز على مباريات البطولة”

أبدى مدرب اتحاد الحراش، عصمان عبد الرحمن، سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر، على حساب مولودية وهران، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال مدرب اتحاد الحراش، عصمان عبد الرحمن، في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة: “في الشوط الأول، لم ندخل بشكل مثالي، لكننا عرفنا كيف نجاري وتيرة اللعب، بعدها صححنا الأمور في الشوط الثاني”.

وأضاف مهندس التأهل إلى الدور القادم من الكأس: “أنصارنا صنعوا أجواء رائعة بمدرجات الملعب. وهو ما منحنا إضافة كبيرة للفوز، لعبنا بطريقة جيدة وعرفنا كيفية العودة لمجاراة اللعب في الشوط الثاني. بعدما ضغط علينا الفريق المنافس في الشوط الأول”.

وختم عصمان قائلاً: “سنعود إلى التحضير لمباريات البطولة ثم الحديث عن منافسة الكأس. كأس الجزائر يتمنى الفوز بها أي مدرب، لكن البطولة هي الأهم”.

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