عصمان يغادر العارضة الفنية لشبيبة جيجل

أعلنت إدارة شبيبة جيجل، اليوم الاثنين، عن نهاية مغامرة المدرب عصمان عبد الرحمن مع الفريق، بعد طلاق بالتراضي.

وفي بيان نشرته إدارة الفريق الناشط في بطولة الهواة مجموعة “وسط - شرق”، فإن المدرب المساعد. فيصل لعرابي، سيقود تدريبات الفريق تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام الضيف شباب باتنة هذا الجمعة، بملعب “رويبح حسين”.

كما توجهت إدارة “الجياسدي” بخالص شُكرها للمدرب السابق عصمان، الذي قاد الفريق لحصد 12 نقطة في أول 7 جولات من الموسم الجاري لبطولة قسم الهواة، على بعد 5 نقاط من المتصدر اتحاد بسكرة.