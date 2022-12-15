عصومي: أعشق الخضر وتمنيت رؤيتهم في المونديال

عبر نجم طيور الجنة، المعتصم بالله مقداد، والمعروف بـ”عصومي”، عن أسفه لعدم رؤية المنتخب الجزائري في نسخة قطر من كأس العالم 2022.

وقال عصومي على ستوري صفحته بانستغرام: “هناك منتخب أنا أعشقه جدا منذ أن كنت صغيرا. وحزنت كثيرا عندما عرفت بأنه لم يتأهل لكأس العالم بقطر وهو المنتخب الجزائري”.

وأضاف المعتصم بالله مقداد: “المنتخب الجزائري أسطوري وأشجعه منذ كنت صغيرا، وإن شاء الله سيتأهلون لكأس عالم 2026، هو وكل المنتخبات العربية”.

هذا وعبر المعتصم بالله مقداد، عن فخره بنسخة قطر لكأس العالم، مؤكدا أنها وحدت الشعوب العربية والإسلامية. كما شكر المنتخب المغربي على أدائه في المونديال.