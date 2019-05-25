عصّاد يُقدم نصائحه لنجوم الخضر قبل “الكان”

طالب أسطورة كرة القدم الجزائرية، صالح عصّاد، من نجوم المُنتخب الوطني عدم الإغترار بالألقاب التي حققوها رفقة أنديتهم هذا الموسم.

وأوضح صاحب “الغُراف” بأن التتويج مع الأندية لا يعني بالضرورة التتويج مع “الخضر”، وهذا أسابيع قليلة قبل إنطلاق “الكان 2019″.

وصرّح للموقع الرسمي لـ”الجزيرة” :”حقيقة الميدان مُختلفة، وعليهم وضع هذه الألقاب والتتويجات على جنب، عند دخول المُنافسة القارية في مصر”.

وواصل الجناح الطائر :”على المنتخب أن يبدأ الدورة بنتيجة إيجابية للذهاب بعيدا فيها”.

وإعتبر في الأخير بأن مُحاربي الصحراء قادرون على رفع التحدي، وتحقيق مشوار كبير رغم صعوبة المهمة أمام عمالقة القارة السمراء.