عضوان نافذان من المكتب الفيدرالي يدوسان على قرارات الفاف!

تعيش الرابطة المُحترفة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تم إكتشافها من الرئيس الجديد، عبد الكريم مدوار والفريق العامل معه.

وكشفت مصادر “النهار”، بأن عُضوين فاعلين من المكتب الفيدرالي، منحا “جمعية وهران” أموال البث التلفزيوني رغم ديونها تجاه لجنة المُنازعات.

وتُعتبر هذه الخُطوة تجاوزا صريحا لقرارات المكتب الفيدرالي، والتي تنص على عدم إستفادة الفرق المُدانة من حقوق البث التلفزيوني.

وأشارت مصادر “النهار” دائما، بأن الإدارة الجديدة للرابطة لاتنوي البقاء مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات.

وقرّر، عبد الكريم مدوار إبلاغ رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي بالتجاوز السالف ذكره، بغرض التحرك ضد من قاموا به.