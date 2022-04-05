الولايات المتحدة تسعى لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.

كما أكد بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد. انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

بالإضافة الى ذلك أضاف بيان للكرملين، فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية. كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.

وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني.

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كما اكد ذات المتحدث، عن عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.

كما شدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية. واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.

نتيجة لذلك أعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة. نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا وتركيا.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.

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