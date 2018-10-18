 عضو اللّجنة القانونية: “إنسداد البرلمان دفع لإقرار حالة شغور المنصب”

كشف يحيى عبد الرحمان عضو اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن نواب المجلس سيستدعون في قادم الأيام لإنتخاب رئيس مجلس جديد.

وقال أن إجتماع اللجنة أمسية اليوم الخميس ،أقر بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بتصويت 28 عضوا من أصل 37 عضو مشكل لها.

وأوضح أن اللجة إجتمعت بعد قرار محضر إحالة نتيجة عجز وشغور منصب رئيس المجلس “السعيد بوحجة”، ونتيجة الإنسداد والشلل التام الذي دام 21 يوما.

وأضاف ، أن النواب سيستعود لإنتخاب رئيس للبرلمان في 15 يوما كأقصى تقدير بعد فتح باب الترشيحات في جلسة علنية.