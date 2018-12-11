عضو بالمجلس الولائي يعتدي بالضرب على مريض بالسرطان في مستشفى بخنشلة

أهالي الضحية طاردوا المعتدي بالسيوف وسط أورقة مصلحة الاستعجالات

تعرض الشاب كمال بن زعيم، ممثل مرضى السرطان في ولاية خنشلة، الذي يعاني من نفس الداء، عشية أول أمس، داخل مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى «أحمد بن بلة».

أين كان يخضع لفحوصات طبية روتينية، لاعتداء عنيف باللكم والركل، من طرف عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، خلال قيام وفد مشكل من أعضاء اللجنة بخرجة ميدانية لتفقد المرضى، وإعداد تقرير حول واقع الصحة بالولاية، من حيث نوعية الخدمات ومدى توفير الوسائل والتجهيزات وفعالية الطواقم الطبية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جاء الاعتداء على خلفية طرح ممثل مرضى السرطان جملة من الانشغالات وانتقاده للمنتخبين عموما، الذين اتهمهم بالتخلي عن التزاماتهم أمام الشعب والتنصل من القيام بواجباتهم إزاء من انتخبوهم وإدارة ظهورهم لهم.

مبديا رفضه المطلق لأخذ صور له معهم في وضعية العلاج، مما دفع بعضو لجنة المجلس إلى مهاجمته والاعتداء عليه بوحشية، قبل أن يتدخل بعض الممرضين وأعوان الأمن الداخلي لافتكاكه بصعوبة من بين يديه.

وبعد ذلك، توافد عدد كبير من أهالي الضحية مجهزين بالسيوف والخناجر على مصلحة استعجالات الطبية، وقد عقدوا العزم على الانتقام من عضو المجلس المعتدي، تدخل مدير الصحة والسكان مرفوقا بعناصر الشرطة القضائية، حال دون نشوب مواجهات دامية كانت ستخرج عن السيطرة.

فيما سارع الضحية بعد تلقي الإسعافات إلى ترسيم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، مدعوما ببيانات الدعم والمساندة وشهادات الإثبات من ممثلي هيئات المجتمع المدني، الذين استنكروا هذا التصرف الذي وصفوه بالأرعن والهمجي وغير المسؤول.