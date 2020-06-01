عضو بفريق ديدييه راوولت لـ”النهار”: ظهور موجة ثانية لكورونا وارد.. ولا لقاح لحد الساعة

أكدت سارة بلالي مهندسة بحث علمي بفريق البروفيسور الفرنسي الشهير ديديي راوولت، العمل على تطوير أبحاث حول كورونا.

وأوضحت في تصريح خصت به “النهار”، اليوم الاثنين، أنه من شروط تطوير لقاح أن يكون آمنا، وعليه أن يمر بعدة مراحل، منها 4 مخبرية، و4 سريرية للتأكد من نجاعته.

وأشارت بلالي أنه لحد الساعة قامت العديد من المختبرات حول العالم بتجريب لقاحات، الا انه لا نتائج إيجابية لحد الساعة.

وأضافت سارة بلالي “حتى لو توصلنا للقاح ضد فيروس كورونا، فإن المشكل الذي سيقع فيه العالم، هو توفيره لـ 7 ملايير شخص حول العالم”.

ورجحت عضو فريق راوولت، امكانية ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في العالم، الا أنه لا مؤشرات تظهر ذلك لحد الساعة.

وفي حديثها عن العلاج بالكلوروكين، أفادت سارة بلالي، قالت ان المستشفيات الفرنسية لم تطبق جميعها العلاج بالكلوروكين، خاصة وانه أحدث جدلا، الا ان نتائج استخدامه على المرضى كانت ايجابية.

ووأكدت أن فريق البروفسور الفرنسي، بصدد إعداد مقالة علمية مفصلة حول فيروس كورونا، حيث قمنا بأبحاث حول دورة حياة الفيروس في الخلية، وهذا يمكننا من فهم عملية دخوله للخلية.