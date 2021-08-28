عضو سابق بحركة الماك: فرحات مهني يتلقى 250 ألف أورو شهريا من المخزن

كشف إيدير جودار، الذراع الأيمن السابق لزعيم حركة الماك الإرهابية فرحات مهني. أن هذا الأخير يتلقى شهريا 250 ألف أورو من النظام المغربي منذ سن 2010.

وحسب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فرحات مهني تلقى 250 ألف أورو لتمويل إذاعته كابيل أف أم. دون الحديث عن أموال معتبرة مخصصة لدعم أفراد التنظيم الارهابي، ومبلغ شهري لفرحات مهني لوحده.

للتذكير، كان إيدير جودار عضوا سابقا في ما يسمى الحكومة المؤقتة التي أسّسها المغني فرحات مهني بفرنسا. وأعلن بإعلان استقالته من هذا التنظيم الارهابي، بعد أن اكتشف أن مهني يتلقى 250 ألف أورو شهريا من المغرب. وذلك منذ عام 2010 من أجل تمويل إذاعة تذيع برامجها من باريس.

وأشار في فيديوهات سابقة له بعد استقالته من “الماك” اطلعت عليها “النهار” أن فرحات مهني سارع إلى تكذيب هذه المزاعم. متهما وزيره السابق بالعمالة وباختلاق ما أسماه بالأكاذيب.