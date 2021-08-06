عضو شرف نادي الطائي السعودي: “سعيود وقع معنا ومن حق الجزائريين قول ما يحلو لهم”

أكد عضو شرف نادي الطائي السعودي علي الضبعان أن اللاعب الجزائري أمير سعيود وقع رسميا في الفريق السعودي، في إنتظار إلتحاقه بفريقه الجديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد إختتام مباريات الدوري الجزائري.

“الأمور تبشر بالخير في الفريق، بعد إنظمام اللاعب الجزائري أمير سعيود، الكلام في الوسط الرياضي الجزائري من حقهم نفي توقيع اللاعب، لأنه لا تزال هناك أربع مباريات في البطولة الجزائرية، اللاعب مكسب كبير للدوري السعودي بشكل عام، ومكسب لنادي الطائي لسعودي بشكل خاص، لأن أرقام هذا اللاعب كبيرة جدا، “.،