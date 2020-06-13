عضو لجنة التربية بالبرلمان يطالب واجعوط بتحديد العتبة

طالب مسعود عمراوي، عضو في لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بضرورة تحديد الدروس التي يمتحن فيها التلاميذ فعلا والمعروفة باسم “العتبة”.

وقال عمراوي في اتصال مع “النهار اونلاين”، أنه من غير المعقول أن تنتظر الوزارة كل هذا الوقت من أجل تحديد الدروس.

وأضاف عمراوي ” أعتقد أنه غير مقبول بقاء وزارة التربية إلى حد الساعة دون الإعلان عن العتبة بالنسبة لتلامذة شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن التلاميذ وأولياؤهم ليسوا أساتذة في الثانويات والمتوسطات أو إطارات إدارية في المؤسسات التربوية ليعرفوا حدود المقرر الدراسي للثلاثي الثاني، كما أن الجميع يعلم بأن هناك أساتذة متقدمون في الدروس، وآخرون متأخرون فيها حسب الظروف، وهذا ما يستوجب الإعلان عن العتبة، أي آخر درس في كل مادة”.

واستطرد قائلا ” مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وبنفس المسافة يقتضي الإعلان عن العتبة فورا، لأن أي تأخير فهو مضر بمصلحة التلاميذ ويزيدهم ضغطا على ضغط”.