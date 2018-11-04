عضو لجنة الحكام بالكاف:”هذه هي حقيقة مُعاقبة عبيد شارف”

كشف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الحكام بالإتحاد الإفريقي “عصام عبد الفتاح” حقيقة معاقبة الحكم الجزائري “مهدي عبيد شارف”.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات لموقع “كووورة” اليوم الأحد:”لم تصدر أي قرارات من الكاف في حق الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف”.

وأضاف عصام عبد الفتاح أنه لم يتم إصدار أي قرار يتعلق بذهاب نهائي دوري الأبطال سواء بإيقاف الحكم أو أي أمور أخرى.

وختم أن الإتحاد الإفريقي سيدرس كافة الأمور الخاصة بالمباراة وشكوى الإتحاد التونسي على أن يُعلن موقفه خلال الساعات المقبلة.