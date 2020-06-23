عضو لجنة الفتوى: شعيرة الأضحية لا تسقط بإلغاء موسم الحج

قال عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، محند إيدير مشنان، إنّ “شعيرة الأضحية لا تسقط بإلغاء موسم الحج”.

وأكد محند إيدير مشنان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام ، داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا تسقط بسبب إلغاء موسم الحج”.

كما أضاف ذات المتحدث، أن “سنة الأضحية هي شعيرة أخرى لها علاقة بيوم عيد الأضحى، ومن ثم فلا تسقط وتبقى مطلوبة على سبيل السنة، وحتى الحاج لا تجب عليه الأضحية”.

وأشار عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، أن “الحاج الذي يِؤدي المناسك يترتب عليه الهدي، إذا كان عليه سبب من الأسباب، أما الأضحية فهي لغير الحجاج ومن تم تبقى السنة قائمة في حدود المتاح”.