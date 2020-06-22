عضو لجنة رصد ومتابعة انتشار كورونا: الوضعية الوبائية تدعو للقلق والحجر الصحي مستمر

كشف عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور عبد الكريم طواهرية، أن الوضعية الوبائية في الجزائر تدعو للقلق، في ظل ارتفاع عدد المصابين والمتواجدين بالعناية المركزة.

وخلال نزوله ضيفا على الاذاعة، كشف طواهرية أن الوضعية الوبائية الحالية تحتاج لإعادة النظر في الإستراتيجية التحسيسية والاتصالية مع المواطن.

وأوضح المتحدث أن الحجر الصحي سيستمر، وسيكون جزئيا، حيث يقتصر على البؤر التي تسجل فيها إصابات.

على صعيد متصل أوضح طواهرية أن اللجنة لديها مخطط لرفع الحجر في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر التنسيق معها شريطة أن تترافق مع احترام اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.