عضو لجنة كورونا.. عدد الإصابات المسجلة يوميا “غير مخيف” وأستبعد اللجوء لـ”مناعة القطيع”

قال عضو لجنة رصد ومراقبة تفشي كورونا، إلياس رحال، إن الخطر لا يزال متواجدا ويحدّق بكل دول العالم منها الجزائر.

وأوضح رحال، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميا غير مخيف حاليا، لكن إذا استمر بالارتفاع فسيتم دق ناقوس الخطر”.

وأشار المتحدث، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مناعة القطيع، مبرزا “عدم وجود دليل علمي يؤكد وصولنا لهذه المرحلة”.

وأفاد البروفيسور، أن مثل هذه التصريحات ستساهم وستدفع بالجزائريين إلى التخلي تدريجيا عن التدابير الوقائية.

وأكد إلياس رحال أن “الجميع يتحمل مسؤولية هذا التراخي” وأنه “لابد من العودة إلى التدابير الوقائية وتحسيس المواطنين بخطورة الوضع”.