عضو لجنة متابعة تفشي كورونا: فرض الحجر الكلي في هذه الحالات

تحدث عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور عبد الكريم طواهرية، عن احتمال فرض حجر كلي على بعض الولايات.

وأوضح طواهرية لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية فيما يخص احتمال فرض حجر كلي على بعض الولايات، أنه لا يمكن تطبيق الحجر الشامل على ولاية بأكملها وإنما سيتم حجر المناطق التي سجلت انتشارا كبيرا فقط كالأحياء والمدن.

وكشف الدكتور طواهرية أن الفريق المختصة في التحقيقات الوبائية انطلقت اليوم الاثنين 22 جوان 2020 في العمل الميداني حيث ستعمل على تحديد المناطق الأكثر تضررا والموبوءة.

وأشار المتحدث أن الجزائر لا تزال تعيش الموجة الأولى من فيروس كورونا، وأنه لا يمكن الحديث عن موجة ثانية إلا بعد اندثار الأولى كليا وعودة ظهور حالات جديدة بعدها.