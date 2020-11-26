عضو مجلس الأمة: الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في التنمية المستدامة

يشارك جلس الأمة، في منتدى برلماني حول “خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، أثر كوفيد – 19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات”.

وحسب بيان للمجلس، شارك ضياء الدين بلهبري، عضو مجلس الأمة، اليوم الخميس، في المنتدى، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وتم تنظيم هذا المنتدى، من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، والاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف هذا المنتدى إلى البحث في دور البرلمانات العربية في الاستجابة للأزمات من منظور خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والخروج بتوصيات ذات صلة، تقدم أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021.

وقد تضمن جدول أعمال المنتدى عدة بنود منها: أبرز نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020، ودور البرلمانات في الاستجابة للأزمات.

وكذا التحديات التي واجهها البرلمانيون في الاستجابة لأزمة كوفيد-19، والإصلاحات المطلوبة للتغلب عليها.

والتغييرات اللازمة لتعزيز دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق الأزمة.

هذا، وقد ساهم ممثل مجلس الأمة في النقاش، مبرزا التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما سمح لبلادنا الحصول على مراتب متقدمة.

وجاء ذلك، بفضل إرادة سياسية وإصلاحات عميقة وآليات مؤسساتية مناسبة واستثمارات عمومية كبيرة وعمل جاد نحو التنوع الاقتصادي.

موضحا الإجراءات التي قامت بها الجزائر للحفاظ على هذه المكاسب رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، الذي خلفه انتشار فيروس كورونا المستجد في كل دول العالم.

كما أبرز ذات المتحدث، الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات الدولة وعلى رأسها غرفتي البرلمان من أجل تقليص أثر الأزمة على المواطن.