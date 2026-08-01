عضو مجلس الأمة عبد الحق بن بولعيد في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم السبت، نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، عبد الحق بن بولعيد.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، بتعازيه إلى عائلة عبد الحق بن بولعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وجاء في نص التعزية “تلقيت، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبد الحق بن بولعيد. نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 01 أوت 2026”.

وأضاف الوزير: “وإثر هذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم باسمي وباسم كافة إطارات ومنتسبي قطاع المجاهدين وذوي الحقوق. إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الأسرة الثورية. وإلى كافة أفراد عائلة الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد. بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة. مستذكراً بكل تقدير مسيرة الفقيد في خدمة وطنه، ووفائه لرسالة والده الشهيد الرمز، وإسهامه في خدمة الجزائر”.

وتابع الوزير: “أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يجزيه خير الجزاء، ويلحقه بالشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما تقدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بتعازيه، إلى عائلة المرحوم عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ التأثر وعميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال الأخ المرحوم عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، إلى جوار ربه. بعد مسيرة اتسمت بخدمة الوطن والوفاء لمبادئه وقيمه.

وإذ يرحل الفقيد. فإن الجزائر تفقد أحد أبناء الأسرة الثورية، وهو نجل الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد. أحد أبرز قادة الثورة التحريرية المباركة ومفجري ثورة أول نوفمبر المجيدة. ممن ارتبط اسمهم بتاريخ الجزائر الناصع وكفاحها المجيد من أجل الحرية والاستقلال”.

وأضاف ناصري: “وقد ظل الفقيد وفياً لهذا الإرث الوطني العظيم، معتزاً بانتمائه لمدرسة الشهداء. ومساهماً من موقعه في خدمة الوطن ومؤسساته”.

وختم بالقول: “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أفراد أسرته الكريمة وذويه، وإلى كافة أعضاء مجلس الأمة. بأصدق عبارات التعزية وصادق مشاعر المواساة. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وأن يجزيه خير الجزاء، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.