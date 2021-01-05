عطار.. أسعار النفط قد تتعدى 50 دولار إذا اتُّخِذَت القرارات الصحيحة ومن المستحسن عدم زيادة الانتاج

قال وزير الطاقة، إن أسعار النفط قد تصل فوق مستوى 50 دولار على الأقل خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2021.

وأوضح عبد المجيد عطار،أن أسعار النفط قد تصل فوق 50 دولار، إذا اتخذت القرارات الصحيحة للحفاظ على أسعار السوق النفطية.

وأكد الوزير،أن تقييم نتائج القرارات المتخذة “مهم”،مردفا “لأننا قررنا خلال شهر نوفمبر زيادة الانتاج بمقدار 2 مليون برميل لعام 2021”.

وأضاف عطار و”500 ألف برميل خلال الشهر الحالي”.

وصرح وزير الطاقة أن نتائج شهر ديسمبر وتوقعات شهر جانفي مهمة للغاية خلال فترة يتناقص فيها الطلب على الطاقة.

واوضح الوزير “أنه على المشاركين بهذا الاجتماع أن يقرروا إذا سيزيدون بمقدار 500 ألف برميل خلال شهر فيفري أم لا”.

وأشار عطار إلى أن وفقا للبيانات الحالية من المستحسن عدم زيادة الإنتاج خلال شهر فيفري حتى لا يؤثر ذلك على الأسواق.