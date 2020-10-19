عطار: إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة أوبيك وخارج أوبيك كان ناجحا

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن مخرجات الاجتماع كان ناجحا جدا وأن دول الأوبك إلتزمت بنسبة 107 بالمئة.

وأضاف وزير الطاقة أن دول خارج أوبك إلتزمت 95 بالمئة، كما أن الحصيلة إيجابية لأنها من طرف الدول المنتجة بكثرة.

في حين يضيف الوزير أن دولة الغابون إحترامها للانتاج كان 15 بالمئة فقط، ولكنه لا يؤثر لأنه إنتاجه ضعيف جدا.

بينما العراق إلتزم بتخفيض الإنتاج ب 250 ألف برميل يوميا وسنرى خلال شهر نوفمبر سنشهد تعافي السوق.

وأضاف عطار أنه تم طلب من الدول المتخلفة على كمية الإنتاج المحددة لها أن ترفع من إنتاجها من جديد

من جهة أخرى صرح عطار أن الوزير الروسي اعطى تطمينات عن أن اللقاح الروسي سيكون جاهزا نهاية السنة مما سنشهد تعافي الاسعار.

وللإشارة فقد شارك وزير الطاقة، اليوم الإثنين عبر تقنية الحاضر المرئي عن بعد في أشغال الإجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبيك وخارج أوبيك.