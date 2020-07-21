عطار.. إنتاج سوناطراك تأثر كثيرا والنصوص التنظيمية لقانون المحروقات ستكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية، إنّ إنتاج مجمع سوناطراك تأثر كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتأخرت شركة سوناطراك كثيرا في تحضير النصوص التنظيمية لقانون المحروقات.

وأضاف وزير الطاقة، إنّ النصوص التنظيمية لقانون المحروقات ستكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل، و بدون نصوص تنظيمية للقانون لا يمكن تطوير ملف الشراكة.

كما أكد الوزير على ضرورة توفير مناخ ملائم لاستقطاب الشركاء الأجانب .

كما تحدث عطار على تسهيلات كبيرة للشركاء المحليين والأجانب، وقال وزير الطاقة إنه من الواجب إعادة بعث إنتاجنا الطاقوي.

وأكد وزير الطاقة على ضرورة البحث عن شركاء أقوياء وفعالين لتحقيق النجاعة الطاقوية.