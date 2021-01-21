عطار: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأسواق البترول

قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأسواق البترول.

وأضاف الوزير، أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا واستئناف النقل الجوي الدولي سيتيحان لسعر البرميل الاستقرار بين 55 و60 دولارا.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أكد عطار، أن أسواق البترول ستركز إنتباها على قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكشف أن رد فعل الرئيس بايدن لاسيما المسائل الجيوسياسية مهما على غرار الملف النووي الإيراني والوضع في فنزويلا.

ولدى تطرقه لأعمال أوبيب وخارج أوبيب لإعادة إنعاش أسعار الخام، أكد عطار، أن قرار العربية السعودية بتخفيض انتاجها بمليون برميل بترول في اليوم أثّر على سوق الخام.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي ينبئ بعودة محتملة للنفط الإيراني إلى السوق بفضل تحسن مستقبلي محتمل للعلاقات بين واشنطن وطهران.

وأضاف عطار، أن المفاوضات كانت صعبة خلال إجتماع أوبيب+ المنعقد في 4 جانفي.

وبالنسبة للبرميل، فإن انتعاشه يعتمد على الحركية في نشاط النقل الجوي الذي يعد مستهلكا كبيرا للوقود.