عطار: الاستهلاك الوطني للطاقة تراجع بـ6 بالمائة في الـ9 أشهر الأولى من 2020

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، إن الاستهلاك الوطني للطاقة، انخفض بنسبة 6 بالمائة، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020.

وأرجع الوزير هذا الانخفاض الى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة وسائل النقل والمواصلات بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عطار، إن انتاج المحروقات سجل انخفاضا بـ10 بالمائة في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019، ليصل الى حدود 103 مليون طن مكافئ نفط.

فيما بلغ إنتاج الكهرباء، أززيد من 50420 جيغاواط/ساعة بنهاية أوت الماضي، وهو ما مثل تراجعا بـ4 بالمائة مقارنة مع انتاج ذات الفترة من السنة الماضية.