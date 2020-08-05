عطار: الديناميكية التي تحكم حاليا السوق العالمية للغاز لم تنجح في تحقيق إستقرار الأسعار

قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19 والانخفاض المتتالي لأسعار الغاز يمثلان فرصة لتعزيز دور المنتدى.

وفي حديث له مع الموقع الإلكتروني البريطاني “S&P Global Platts” نقلته الإذاعة الوطنية، أن الوزير عطار سيتولى رئاسة الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستحتضنه الجزائر في 12 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأزمة هي فرصة للابتكار والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز منتدى الدول المصدرة للغاز بشكل أكبر.

وأوضح الوزير، أن الديناميكية التي تحكم حاليا السوق العالمية للغاز لم تنجح بعد في تحقيق أي استقرار في الأسعار، داعيا في ذات السياق إلى مزيد من التعاون بين المنتجين العالميين للغاز، مؤكدا أنه لا يوجد أوبيب خاصة بالغاز.