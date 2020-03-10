عطار: العالم يتوجه نحو أزمة إقتصادية أخطر من تلك التي حدثت في 2008

كشف الخبير في المسائل الطاقوية والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، أنه “من المحتمل جدا أن يتجه العالم نحو أزمة إقتصادية أخطر من تلك التي حدثت في 2008”.

وقال عطار، في مقابلة له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “حرب الأسعار التي أعلنتها العربية السعودية ستؤدي إلى إنخفاض أسعار البرميل إلى مستوى يقارب 30 دولار خلال أسابيع أو أكثر”.

وأضاف المتحدث أنه “بالنظر للوضعية الحالية، ليس فقط بسبب فيروس كورونا، حتى مع إحتمال الإستقرار وربما التراجع ابتداء من شهر ماي الذي سيؤثر على السوق”.

وقال ذات المتحدث “برأيي لن تدوم طويلا لأن العرض الإضافي لنفط العربية السعودية، أو أي بلد مصدر آخر لن يجد له مشتري في الأخير حتى بأبخس الاثمان”.

وذلك بسبب “المستوى المنخفض جدا للطلب مع المخزونات العالمية التي توجد في أعلى مستوى لها”.

وأشار عطار أن الأمل الوحيد يبقى في “أنه بأقل من 40 دولار للبرميل، يحتمل ان يعرف جزء من الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري انخفاضا إلى ما دون 5ر8 مليون برميل يوميا، حيث أن إنتاجها الإجمالي الحالي يقدر ب13 مليون برميل يوميا”.

أما فيما يخص الجزائر اوضح عطار أن “الآثار جد سلبية على جميع التوقعات الاقتصادية و المالية بما أن قانون المالية قد تم إعداده على أساس سعر برميل نفط بـ60 دولار”.

وأضاف عطار “أن قانون مالية تكميلي لا مناص منه مع احتمال اللجوء المكثف الى الاحتياطات المالية للبلاد”.

و عليه فإن، “الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى، للإسراع بالقيام بإصلاحات عميقة على جميع المستويات”، يضيف المتحدث.