عطار: النصوص التطبيقية الـ 43 للقانون الجديد للمحروقات ستكون جاهزة قريبا

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن النصوص التطبيقية الـ 43 الخاصة بالقانون الجديد للمحروقات ستكون جاهزة قريبا.

جاء هذا على هامش الإجتماع السادس للجنة الخبراء المكلّفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات (13/19).

ونقلت الإذاعة الوطنية كلمة الوزير عطار خلال الإجتماع الذي كان مغلقا:” أنه تم الإنتهاء من صياغة 32 نصا تطبيقيا من أصل 43″.

وأضاف الوزير، أنه يرتقب الإنتهاء من إعداد جميع هذه النصوص خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وكشف أن هذه النصوص تتوزع على 38 نصا تطبيقيا و 5 ملفات تخص تحديد نوعية العقود ذات الصلة بمجال الشراكة.

وأفاد عطار، أن النصوص 32 التي تم إعدادها قد أودع جميعها لدى الأمانة العامة للحكومة.

وبالنسبة لمزايا قانون المحروقات الجديد، قال عطار أنه يختلف عن القوانين السابقة، من خلال تسهيل الشراكة وجلب الاستثمارات.

ويتيح هذا القانون الجديد فرصة لبعث الشراكة عن طريق مناخ استثماري جذاب وجباية منخفضة وتدابير تعمل على تسهيل الشراكة.

وأضاف عطار أن الإستكشاف عبر حقول جديدة بات يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة، ولا يمكن لسوناطراك وحدها القيام بها”.