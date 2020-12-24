عطار.. انقطاع الكهرباء راجع إلى نقص صيانة الشبكات والمعدات

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، إن مختلف ولايات الوطن وفي عديد من مناطقها تشهد انقطاعات الكهرباء .

وأوضح عطار خلال جلسة عمل لمجلس الأمة،أن أسباب انقطاع الكهرباء راجع إلى أغلبيتها إلى نقص صيانة شبكات نقل الكهرباء والمعدات.

واشار المتحدث، إلى أن منذ 2016، أغلبية المشاريع المتعلقة بالطاقات تم تجميدها.

وأضاف وزير الطاقة، أن المشاريع تم رفع التجميد عنها نهاية 2019 وبداية 2020، وسونلغاز انطلقت في عدة مشاريع صيانة.

وتعمل الوزارة -على حد قول الوزير-، تشتغل مع وزارة التحول الطاقوي لتغيير البرنامج والتسريع في الإعتماد على الطاقات المتجددة.