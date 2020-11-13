عطار بخصوص عقود الغاز: أمضينا عقودا والأولوية لضمان نصيبنا بأوروبا

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار بخصوص عقود الغاز ، “أمضينا عقودا تناسب الوضع الحالي والأولوية لضمان نصيبنا بأوروبا”.

وأكد عطار، على هامش الاجتماع الوزاري الـــ 22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن “الأولوية هي ضمان نصيبنا من السوق الاوروبية”.

وأضاف عطار بخصوص شروط التفاوض مجددا حول العقود الغازية،أن “سوناطراك تفاوضت مع شركائها”.

مشيرا أن “سوناطراك عرضت كل الجوانب والميزات التي تتوفر عليها الجزائر لا سيما التموين الآمن و السعر المعقول”.

كما أكد وزير الطاقة قائلا “لقد امضينا عقودا تناسب الوضع الحالي للسوق”.