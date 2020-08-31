عطار: توفير الأمن الطاقوي أولوية الإستراتيجية الجديدة

الوطني
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عطار: توفير الأمن الطاقوي أولوية الإستراتيجية الجديدة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الإستراتيجية الطاقوية الجديدة تمنح الأولوية لتوفير الأمن الطاقوي بعيد المدى في ظل تنامي الإستهلاك الداخلي.

وأضاف الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعة اللأولى،  أنه سيتم التوجه نحو الإعتماد أكثر على مصادر الطاقات المتجددة وتسخير الثروة الغازية والنفطية لخلق مناصب الشغل.

وأشار عطار، إلى أن الأمن الطاقوي يمكن بلوغه عبر تحسين مردودية الإستكشاف واستبدال الاحتياطات الموجودة  وتحسين عمليات الاسترجاع.

وقال الوزير، أن هناك تأخر في التسيير وكذا إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال لزيادة القدرة الانتاجية وكذا الاسترجاع .

وفي ذات السياق، أكد عطار أن الاستراتيجية الجديدة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية يجب أن توجه الطاقة إلى مجال الفلاحة والإستثمارات الجديدة لخلق مناصب الشغل والثروة وتحقيق الأمن الغذائي .


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