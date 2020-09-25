عطار: ديون سونلغاز بلغت 142 مليار دينار بسبب جائحة كورونا

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الجمعة، أن ديون مؤسسة سونلغاز بلغت 142 مليار دينار، مايعادل 1.2 مليار دولار.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية عنابة، أن الديون تم تسجيلها خلال الستة أشهر الأخيرة التي تزامنت مع جائحة كورونا.

وقال الوزير، أن مؤسسة سونلغاز لم تقطع الكهرباء والغاز على المواطنين.

من جهته نفى الوزير أن تكون هناك زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة للمواطنين، فهي مجرد إشاعة لا أساس لها.

كما دعا عطار إلى ضرورة تغيير الإستهلاك الطاقوي الذي يمثل 70 بالمائة من الإستهلاك العام.

وأضاف الوزير أن الجزائر تضررت خلال السنوات الأربع الأخيرة من إنخفاض سعر البترول ما أدى إلى تراجع المداخيل بـ 40 بالمائة.

وعلى هامش الزيارةتفقد الوزير مشروع المحول الكهربائي 60/30 كيلوفولط بالقطب الحضري الكاليتوسة.

كما أشرف على وضع حيز الخدمة مشروع ربط 301 مسكن ريفي بالغاز الطبيعي بالكاليتوسة بلدية برحال بعد معاناة دامت 20 سنة.