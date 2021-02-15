عطار: ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أولوية وطنية مطلقة

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إلتزام قطاعه بربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز وهو أولوية وطنية مطلقة.

وحسب بيان للوزارة فقد إجتمع الوزير رفقة وسيط الجمهورية كريم يونس أمس برؤساء بعض المجالس الشعبية البلدية.

وأوضح البيان، أن الوزير إلتقى برؤساء بلديات ولايات المسيلة، بجاية وتيزي وزو.

وأكد الوزير، على إلتزام قطاعه بالتكفل بالانشغالات المتعلقة بربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية بالغاز والكهرباء.

واوضح البيان، أن رؤساء المجالس الشعبية طرحوا جملة من الانشغالات والملفات المتعلقة بقطاع الطاقة وعمليات الربط والتموين بالغاز والكهرباء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير استمع للإنشغالات المطروحة واستعرض دراسة الحالة لجملة من المشاريع قيد الإنجاز في هذه المناطق.

وعبّر الوزير عن إستعداد الوزارة والتزامها بالتكفل بعديد الملفات المطروحة”.