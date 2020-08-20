عطار: سوق النفط بصدد إعادة التوازن.. لكن المخاوف تبقى قائمة

قال وزير الطاقة، رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) عبد المجيد عطار، أن السوق النفطية بصدد إعادة التوازن ولكن خطر احتمال تراجع جديد للأسعار ليس مستبعدا كلية بما أن المخاوف ما زالت موجودة حول موجة ثانية عالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عطار خلال مداخلة تحصلت “وأج” على نسخة منها، خلال أشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبيك+ الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، “خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بدأت سوق النفط في العودة إلى التوازن، حيث ارتفعت الأسعار ونلاحظ بداية نمط منتظم للمخزونات الهائلة التي سجلت خلال السداسي الأول”.

وكشف الوزير أنه منذ عقد الاجتماع الأخير للجنة يوم 15 جويلية ما زلنا نلاحظ مؤشرات مشجعة للإقتصاد العالمي بفضل إجراءات الحجر الصحي وتحرك الحكومات والبنوك المركزية، وكذا التعديلات التي طرأت على الإنتاج التي تطبقها البلدان المشاركة في اتفاق التعاون و التي ساعدت على طمأنة الأسواق.

وخصص اجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة أوبيك/غير اوبيك (اوبيك+) لبحث وضعية سوق النفط الدولي و أفاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط.

وعكف أعضاء اللجنة خلال هذه الدورة حسب بيان لوزارة الطاقة على تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض إنتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر جويلية 2020 والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك-خارج أوبك المنعقد في 12 افريل 2020.