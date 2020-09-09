عطار: ضرورة التعجيل بتجديد النظام الكهربائي وعصرنته

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار على ضرورة التعجيل بتجديد النظام الكهربائي وعصرنته.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير قد أجرى زيارة إلى شركة متعامل النظام الكهربائي أحد فروع مجمع سونلغاز الواقعة بجسر قسنطينة بالعاصمة.

وشدّد عطار على ضرورة الإستعجال لعصرنة وتسريع تجديد النظام والتكيف مع التحول السريع لنموذج الإستهلاك الطاقوي.

وكان الوزير مرفوقا بوزير الإنتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص.

وتحرص الشركة خاصة على ضمان التوازن الدائم بين الإستهلاك والإنتاج وكذا أمن ونجاعة التزويد بالكهرباء.

ومن مهام متعامل النظام الكهربائي توقع الطلب على الكهرباء على المديين القصير والمتوسط وكذا تسيير مخزون حظيرة إنتاج الكهرباء.

وقصد تكييفه مع المتطلبات الجديدة بتسيير موارد الإنتاج المتجددة، قرر متعامل النظام الكهربائي تعويض نظام القيادة بنظام قيادة من جيل جديد.

وقد انطلقت أشغال هذا التجديد فور إعداد “المخطط التوجيهي للقيادة عن بعد لنظام الإنتاج-النقل للشبكة الكهربائية الجزائرية 2012-2030”.

وأضاف البيان أن الوزير زار مركزي التوزيع الوطني والجهوي الذي يضمن تسيير شبكة النقل الوطني ومنطقة الوسط.

ويتكون النظام الكهربائي من شبكات 400 كيلو فولط و220 كيلو فولط و 60 كيلو فولط بالإضافة إلى مختلف مراكز توليد الكهرباء الموزعة على التراب الوطني المزودة بمختلف التكنولوجيات.

وفي ختام زيارته أثنى الوزير على عمال مجمع سونلغاز نظير المجهودات التي يبذلونها خلال هذه الفترة الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا من اجل ضمان التزويد المنتظم والنوعي بالكهرباء.