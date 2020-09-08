عطار في زيارة عمل وتفقد لمسير المنظومة الكهربائية بسونلغاز

قام وزير الطاقة، عبد المجيد عطار ، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل لمسير المنظومة الكهربائية “OS ” التابعة لشركة سونلغاز بجسر قسنطينة.

وحسب وزراة الطاقة، فإن عطار استمع رفقة، كل من وزير الإنتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، إلى عرض تقديمي حول المهام الرئيسية لمشغل النظام.

وقام وزير الطاقة خلال الزيارة بتفقد مراكز الإرسال الوطنية والإقليمية التي تدير شبكة النقل الوطنية والمنطقة الوسطى بالتنسيق مع مشغلي شبكة النقل “GRTE”والتوزيع والعملاء.

وأكد عطار على أهمية بناء وتطوير نظام الكهرباء من ناحية جودة الخدمة المقدمة للشركاء .

كما أثنى الوزير بمجهودات عمال شركة سونلغاز خاصة في الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وأصر عطار على الحاجة الملحة إلى تحديث وتسريع تجديد النظام من ناحية والتكيف مع التحول السريع لنموذج استهلاك الطاقة الذي سيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى التقنيات المتطورة .